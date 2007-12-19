Ученые научились возобновлять грудь после рака

Японские ученые провели успешные испытания новой методики исправления дефектов груди после удаления раковой опухоли.

В качестве "строительного материала" они использовали собственную жировую ткань пациенток, смешанную со ствольными клетками, сообщает АР.

Новая методика реконструкции груди, разработанная американской компанией Cytori Therapeutics, была испытана на 21 женщине. Все участницы перенесли сегментарную резекцию молочной железы (люмпектомию) – операцию по удалению опухоли и минимального количества окружающих тканей. Эта операция считается наименее травматической, поскольку полного удаления груди не делается.

Для замещения дефекта, который образовался, руководитель исследования Кейзо Сугимачи и его коллеги использовали собственную жировую ткань пациенток, полученную при липосакции живота и бедер. Часть жировой ткани была использована для получения ствольных клеток, способных формировать новые жировые клетки и кровеносные сосуды. Ствольные клетки смешивали с жировой тканью, которая осталась, и вводили в область дефекта груди, сообщили ученые.

Отчет о результатах исследования был представлен Кейзо Сугимачи на симпозиуме по раку груди, который прошел в Сан-Антонио. По словам специалиста, процедура хорошо переносилась всеми женщинами и была признана безопасной. Ни у кого не возникло отторжение тканей, а внешний вид груди существенно улучшился. Через восемь месяцев после лечения 80% пациенток были довольны полученными результатами, сообщил Сугимачи.

Только в США ежегодно проводится больше 100 тысяч операций сегментарной резекции молочной железы. Такие операции приводят к заметной деформации груди, которая усиливается со временем. В то же время методов исправления дефекта практически не существует. В частности, женщины не могут использовать имплантати, употребляемые при полном удалении груди (мастэктомия). В такой ситуации практически единственной альтернативой является коррекция груди с помощью операции (например, уменьшение здоровой груди, пересадка мышц спины на больную грудь), что связано с образованием рубцов и другими негативными реакциями.

Методика, испытанная японскими учеными, считается многообещающей. Однако необходимы последующие исследования. В следующем году планируются два более масштабных клинических исследования, которое будет проведено в Европе и Японии, сообщил представитель компании Cytori Therapeutics.

iplus.com