Тендер на закупку "скорых" вновь перенесён

В Министерстве здравоохранения заявляют, что раскрытие предложений конкурсных торгов на закупку автомобилей скорой медицинской помощи перенесено по требованию производителей.

Как передает корреспондент УНИАН, участники брифинга в Минздраве объяснили, что такое требование было предопределено потребностью приведения в соответствие с правилами тендера необходимой документации, которая полностью отвечает требованиям действующего законодательства.

Участники брифинга отметили, что с целью соблюдения основных принципов государственных закупок и по результатам запросов производителей Минздрав принял решение о внесении изменений в документацию конкурсных торгов на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и их оборудования, поэтому конечный срок представления и раскрытия предложений конкурсных торгов продлен до 28 октября 2013 года.

По словам начальника Управления государственных целевых программ и государственных закупок Минздрава Украины Галины Довганчин, именно 28 октября в 11 часов состоится раскрытие предложений конкурсных торгов на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и их оборудования. Она также предоставила документы, которые свидетельствуют, что инициатором перенесения тендера являются участники, а не Минздрав.

«Мы всех приглашаем 28 октября на раскрытие, в частности, и общественные организации, и СМИ. Мы сообщили о процедуре раскрытия правоохранительным органам, СБУ, МВД, дополнительно сообщили о дате и времени Министерству доходов и сборов. Надеемся, что круг участников будет достаточно большим, никаких обжалований процедуры закупок на сегодняшний день нет. Все замечания и предложения участников были учтены. Мы уверены, что нам удастся достичь хорошей результативности», - отметила Довганчин.

Она также добавила, что в целом объявлена процедура закупку на 1412 единиц автомобилей скорой медицинской помощи - автомобилей типа А2 – 296, типа В – 1063, типа С – 143 единицы.

Директор Департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Украины Николай Хобзей отметил, что согласно нормативам, на 10 тысяч населения должен быть один автомобиль скорой медицинской помощи. Таким образом, по этим нормативам Украине необходимо 4 561 единица медицинского транспорта, сказал он.

По его словам, Украине не хватает автомобилей «скорой», поэтому было принято решение правительства закупить не менее тысячи единиц машин скорой помощи. «За 22 года такое решение было принято впервые на государственном уровне. И выделены средства, чтобы мы имели большую обеспеченность машинами скорой. Информация о потребностях машин была собрана со всех регионов. Если будет осуществлена закупка, то парк скорой медицинской помощи будет обеспечен на 59,9% потребности. Тогда мы приблизимся к нормативу доезда 10 минут в городах и 20 минут - в селах», - сказал Хобзей.

Как сообщалось, этот тендер по закупке «скорых» перенесен уже в пятый раз.

Глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследования деятельности Минздрава, депутат из фракции «Батькивщина» Дирив заявлял, что перенесение тендера «говорит исключительно о том, что в данном вопросе в действительности не все чисто. Иначе крайне необходимые украинцам машины скорой уже давно бы закупили».

В парламентской ВСК расследования деятельности Минздрава заявляли, что в соответствии с официальными документами, в рамках закупки машин скорой помощи Минздрав собирается приобрести 1063 автомобиля стоимостью 649 тыс. грн за единицу, что на 184 тыс. грн больше, чем рыночная цена этих машин со всем медоборудованием. Таким образом "переплата" составит 200 млн грн.