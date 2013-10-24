Завтра в Украине ожидаются дожди

Завтра, 25 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в западных и северных, днем в северных, центральных, Харьковской областях и в районе Карпат пройдут небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура в восточных областях и в Приазовье ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 7-12° тепла; на остальной территории ночью 5-10°, днем 11-16°, на западе до 19°, на Закарпатье 18-23°, в Карпатах и горах Крыма 8-13°.

В Киевской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ночная температура по области составит 5-10° тепла, дневная - 11-16°. В Киеве температура ночью 8-10° тепла, днем 13-15°.