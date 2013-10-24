Самолечение препаратами йода может привести к передзировке

Препараты и витамины с йодом в последнее время пользуются популярностью. Но, на самом деле, они нужны далеко не всем. Об этом рассказала врач-эндокринолог Александра Нечай.

Потребность в йоде в сутки составляет: для детей – 50-150 мкг, взрослых – 150 мкг, беременных – 200 мкг и кормящих женщин – 230 мкг. Нехватка йода провоцирует заболевания щитовидной железы, выкидыши, врожденные пороки, задержку и нарушение умственного развития и роста детей. Для профилактики йододефицита рекомендуется готовить пищу с йодированной солью, обязательно включать в рацион рыбу и морепродукты. В физиологических дозах йод есть в мясе, яйцах, молоке и молочных продуктах, горохе, фасоли.

«Прием препаратов йода показан только беременным, кормящим матерям, детям в период роста и полового созревания и в некоторых случаях при наличии узлов в щитовидной железе», – подчеркнула Александра Нечай. Она напомнила, что препараты йода – это лекарство. Нельзя применять их одновременно с препаратами калия, при индивидуальной непереносимости, хронической почечной недостаточности, заболеваниях легких, повышенной функции щитовидки.

Врач также отметила, что людям старше 40 лет с узловой патологией щитовидной железы йод в препаратах также не назначается. Передозировка йода может привести к нарушению деятельности ЖКТ, проблемам десен и зубов, вызвать головную боль, высыпания на коже, развитие воспаления слюнных желез, конъюнктивит.

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