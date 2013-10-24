В Украине более 238 тыс ВИЧ-инфицированных людей - Бахтеева

В рамказ визита в Украинуисполнительного Директора UNAIDS - объединенной программы ООН, заместителя Генерального Секретаря ООН Мишеля Сидибе состоялась его встреча с председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяной Бахтеевой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета ВР, Сидибе высоко оценил успехи Украины в борьбе с ВИЧ/СПИДом и отметил, что Украина может служить примером для европейского региона, подчеркнув, что рассматривает Украину как будущего партнера для многих стран мира в области подготовки соответствующих специалистов в сфере профилактики и лечения ВИЧ-инфекции/СПИДа, развития производства лекарственных средств для этих целей, науки.

Сидибе дал высокую и позитивную оценку Закону Украины «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ». «С принятием этого закона в вашей стране удалось существенно усилить государственные гарантии в отношении людей, живущих с ВИЧ», - отметил Мишель Сидибе.

Бахтеева отметила, что благодаря сотрудничеству с UNAIDS, Украина смогла подготовить первую и последующие заявки на получение грантовой помощи Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, в результате которых наша страна получила более 336 млн. долларов США международной помощи. «Мы также высоко ценим помощь экспертов UNAIDS в подготовке проекта новой Общегосударственной программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом на 2014-2018 годы, реализация которой должна стать решающим шагом в борьбе с этой эпидемией», - такие результаты совместной деятельности с международной организацией привела в пример Татьяна Бахтеева.

«Уже сегодня для Украины намечено определить и сформировать дальнейшие векторы движения Украины в вопросе противодействия ВИЧ/СПИДа. Кроме того, в числе ближайших целей - помочь сформировать благоприятную среду для мер профилактики ВИЧ, лечения и ухода. Все это возможно реализовать благодаря слаженной работе Президента Украины, Правительства и Верховой Рады Украины», - подчеркнула Бахтеева.

«Важно уже сегодня определить тенденции развития эпидемии ВИЧ-инфекции и оценить прогнозы относительно ее влияния на экономическое и демографическое потенциал страны. При этом необходимо учитывать изменение путей передачи ВИЧ с вовлечением в эпидемию общего населения и, соответственно, увеличение количества людей, требующих лечения, за счет замедления прогрессирования заболевания ВИЧ-инфекцией, увеличения продолжительности жизни и снижения смертности в стадии СПИДа», - подчеркнула народный депутат.

Бахтеева акцентировала, что по состоянию на 1 сентября этого года в Украине зарегистрировано почти 238 тыс. ВИЧ-инфицированных, из них 39 тыс. детей в возрасте до 14 лет, на учете в учреждениях здравоохранения находится почти 64 тыс. больных СПИДом.

«За последние 25 лет СПИД унес жизни более 31 тысячи наших граждан(31 тыс. 509 чел.). К сожалению, эпидемия ВИЧ становится серьезным вызовом для экономики нашей страны, поскольку 66% новых случаев ВИЧ-инфекции регистрируются в возрастной группе 25-49 лет, то есть граждан трудоспособного возраста», - акцентировала Татьяна Бахтеева.

По ее словам, эффективность проводимых мероприятий по защите населения Украины от эпидемии ВИЧ/СПИДа требует их непрерывности и комплексности. Поэтому сегодня, когда заканчивается реализация Общегосударственной программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом, на повестке дня остро стоит вопрос принятия новой программы. Она должна определить национальную стратегию на последующие годы. «Мы надеемся, что проект новой Государственной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2014-2018 годы, будет подан на рассмотрение Верховной Рады Украины до конца этого года и мы успеем сделать все от нас зависящее для того, чтобы новая Программа была утверждена своевременно и заработала уже с 1 января 2014 года», - выразила надежду Бахтеева.

Мишель Сибиде также отметил активную позицию председателя комитета ВР по вопросах здравоохранения в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа и ее личный вклад в развитие законодательства Украины в этой сфере, сотрудничества с авторитетными международными организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом.