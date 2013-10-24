Причины развития гипертонии

Столичный кардиолог 31-летняя Елена Герман говорит, для гипертонии есть действительно много причин, часто неожиданных. Врач приводит некоторые из них.

Капли для носа. Студентка больше месяца не могла вылечить насморк. Постоянно закапывала нос лекарствами, которые сужают сосуды и снимают отеки. Постепенно у нее ежедневно начало увеличиваться давление. К тому же, девушка постоянно что-то учила, поэтому ночами не досыпала. Поэтому давление повышалось и от недосыпания.

Врач посоветовала пациентке хорошо высыпаться и отказаться от капель, которые сужают сосуды, потому что к ним организм быстро привыкает. Если пользоваться ими более трех недель, заложение носа остается, тогда как другие симптомы простуды прошли. При насморке вместо капель лучше промывать нос солевым раствором.

Воспаление почек. Часто при болезнях почек и надпочечников высокое давление держится постоянно. Так было и у 35-летнего пациента, который уже привык к гипертонии - давление у него повышался ежедневно в течение месяца. Отправила его на УЗИ почек. У мужчины обнаружили пиелонефрит и несколько камней в желчном пузыре. Из-за больных почек его сразу положили в стационар на неделю. Когда вылечил болезнь, давление пришло в норму.

Травмы шеи, позвоночника, остеохондроз. Другая пациентка удивилась, что после жалоб на высокое давление я отправила ее делать рентген шейного отдела позвоночника. Потому что кроме того что женщина имела гипертонию, у нее часто болела шея. Обнаружили остеохондроз, а за пару недель до того она еще и ударилась о дверь. Это добавило причин, давление увеличивалось. Ведь когда травмируются позвонки шеи, возникает спазм сосудов, нарушается кровоток к мозгу.

Густая кровь. После 40 лет кровь свертывается быстрее, поэтому могут образовываться тромбы. 70% людей имеют также высокое давление. Нужно есть клюкву и рябину. - Это природный "аспирин", который разжижает кровь. Столовую ложку ягод раздавливают, заливают стаканом кипятка, настаивают 15 минут. Чтобы вкус стал мягче, можно добавить мед. Смесь пьют по полстакана 2-3 раза в день.

gazeta.ua