Украина надеется на расширение сотрудничества с ЮНЭЙДС в рамках программы противодействия СПИДу

Украина надеется на продолжение и расширение сотрудничества по Объединенной программе ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), в частности в рамках программы по поддержке мероприятий по противодействию СПИДу на 2012-2016 гг.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Президента Украины, об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова во время встречи с делегацией Объединенной программы ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа, возглавляемой заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительным директором ЮНЭЙДС Мишелем Сидибе.

“Акимова выразила благодарность институтам ООН за эффективное взаимодействие и мощную финансовую поддержку, направленную на преодоление ВИЧ-инфекции/СПИДа, и выразила надежду на продолжение и расширение сотрудничества с ЮНЭЙДС, в частности в рамках Совместной программы ООН по поддержанию мероприятий по противодействию СПИДу на 2012-2016 гг., которая основывается на национальных целях обеспечения универсального доступа к профилактике, лечению, наблюдению и поддержке ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом и является важным инструментом координации действий других программ и фондов ООН в сфере борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа в Украине (Программы развития ООН, Фонда ООН в отрасли народонаселения, Детского фонда ООН, Управления ООН поз наркотикам и преступности)”, - сказано в сообщении.

В свою очередь Сидибе высоко оценил достижения Украины в проведении реформы системы здравоохранения и мероприятия, направленные на преодоление ВИЧ-инфекции/СПИДа.

По его словам, Украина продемонстрировала поражающую динамику в борьбе с этой едва ли не самой опасной болезнью человечества, что “позволило признать Украину региональным лидером на постсоветском и восточноевропейском пространстве, опыт которого заслуживает системного распространения в других странах Европы, а также государствах Африканского континента”.

Кроме того, заместитель генсекретаря ООН подчеркнул, что Украина на протяжении многих лет является одним из активнейших участников международного сотрудничества, направленного на преодоление ВИЧ-инфекции/СПИДа. Согласно его словам, это высоко оценено мировым сообществом, поэтому в 2013 г. Украина избрана в состав Координационного совета ЮНЭЙДС на период 2014-2016 гг.

Как напоминает пресс-служба, по результатам первого полугодия 2013 года на 12% уменьшился уровень смертности от болезней, вызванных СПИДом. За 10 лет в шесть раз снижен уровень передачи вируса иммунодефицита от матери к ребенку (с 27,8% до 4,9%), в десять раз (с 9% до 94,0 %).увеличился уровень охватывания профилактическим антиретровирусным лечением женщин, у которых во время беременности диагностирована ВИЧ-инфекция.