Что делать при стоматите

Стоматитом называют любое воспаление, возникающее в ротовой полости («стома» обозначает рот на греческом).

Существует острый, или реактивный стоматит, вызванный понятными, бытовыми причинами:

«самокус», или повреждение слизистой рта краями сколов кариозных зубов, коронок, неаккуратное использование зубочисток, грубая пища, горячие блюда, чрезмерная любовь к зубной щётке.

Как правило, стоматит в этом случае проходит быстро, никаких негативных моментов с собой не приносит. Однако именно в этот период на раненную (обожжённую, поцарапанную, укушенную) слизистую легко садится инфекция.

Инфекция, присоединяющаяся к воспалительному процессу, может быть вирусом, бактерией или грибком. Из вирусов чаще всего стоматит вызывает грипп и вирус герпеса. Бактериальный стоматит вообще может развиться из обычных жителей ротовой полости (условно-патогенных бактерий), Именно поэтому важно вовремя заметить стоматит.

Несбалансированное питание иногда приводит к авитаминозу, симптомом которого может стать стоматит. Обычно это дефицит витаминов А, С и фолиевой кислоты.

Стоматит часто возникает при кишечных инфекциях, т.к. понос и рвота приводят к обезвоживанию, а обезвоживание делает слизистую рта более уязвимой для инфекций.

По этой же причине стоматит развивается на фоне препаратов, снижающих слюноотделение (атропин, гиосцин, скополамин).

Курение является частой причиной развития стоматита. Дым сигареты содержит массу веществ, провоцирующих воспалительный процесс. Кстати, если игнорировать стоматит при курении – ситуация может закончиться раком гортани или носа. Если такая опухоль формируется, она также является причиной хронического стоматита.

Колебания гормонов также вызывают сухость слизистой и снижение местных защитных механизмов, что часто приводит к стоматиту у подростков, беременных и женщин, принимающих оральные контрацептивы

Cтоматит – частый симптом ВИЧ, свидетельствующий о снижении иммунитета.

Лечится стоматит комплексно:

Обязательно вылечить инфекцию, если она была причиной стоматита.

Важно очистить пораженное место от продуктов распада и пищевых частиц. Для обработки сформировавшихся язвочек используют перекись водорода

Нужно защитить язву от дальнейшего воздействия пищи. Для этого существуют специальные пасты, формирующие защитную плёнку в месте поражения и ускоряющие процесс восстановления повреждённой слизистой

Обязательно назначаются средства, повышающие иммунитет.

При возникновении стоматита следует обратиться к стоматологу.

Однако если стоматит оказывается стойким, имеет смысл обратиться к грамотному семейному врачу или инфекционисту.

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