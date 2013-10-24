В Украине высокий риск вспышки полиомиелита - ЮНИСЕФ

Украина является одной из немногих стран в мире с высоким риском вспышки полиомиелита в связи с низким охватыванием детей иммунизацией.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) ко Всемирному дню борьбы с полиомиелитом, который отмечается 24 октября.

«В последнее время завоз полиомиелита серьезно грозит стране в связи с циркуляцией вируса в Израиле. Вероятные случаи заболевания были зарегистрированы и в Сирии. Дети в Украине особенно уязвимы, потому что менее 50% детей были вакцинированы против полиомиелита», - подчеркнули в ЮНИСЕФ.

В настоящее время полиомиелит остается эндемическим только в трех странах в мире – в Нигерии, Пакистане и Афганистане.

«Полиомиелит является высокозаразной инфекционной болезнью, вызванной вирусом полиомиелита. Вирус поражает нервную систему и может привести к параличу или даже смерти в течение нескольких часов. Лекарств от полиомиелита не существует. Иммунизация является единственным способом защиты от болезни. Безопасные и эффективные вакцины существуют, и они очень важны для защиты детей от полиомиелита. Прививка проводится несколько раз и защищает ребенка на всю жизнь», - отмечается в сообщении.

Недавно, в 2010 году, из-за вспышки полиомиелита в Таджикистане погиб 21 ребенок, более 400 детей были инфицированы и 170 детей были парализованы. Болезнь распространялась и в России, где было зарегистрировано 12 случаев, напомнили в ЮНИСЕФ.

«Мощное лоббирование против вакцинации, скептицизм и дезинформация населения о прививке в Украине являются одними из причин быстрого снижения охватывания иммунизацией», - говорится в сообщении. По данным опроса ЮНИСЕФ, лишь 46% населения положительно относятся к иммунизации. Это уже привело к вспышкам инфекционных заболеваний в последнее время в Украине, таких как корь, краснуха, коклюш и эпидемический паротит (свинка).