В новых стандартах образования главное сохранить здоровье детей

Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник заявляет, что в новых стандартах образования главной задачей определено сохранение здоровья детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время парламентских слушаний "Доступность и качество общего среднего образования: состояние и пути улучшения".

Табачник напомнил, что правительством были утверждены новые государственные стандарты начального, базового и полного среднего образования. "Начато их внедрение. По новому содержанию уже обучаются дошкольники, ученики 1-го, 2-го и 5-го классов", - сказал он.

Министр отметил, что в новых стандартах главной задачей определено сохранение здоровья детей. "Министерство уже осуществило и осуществляет ряд мер, призванных исправить неутешительные тенденции предыдущих лет", - сказал Табачник.

В частности, отметил он, в 1,5 раза увеличено количество часов в неделю на физвопитание, возвращены обязательные комплексные медицинские осмотры, урок плавания и другое.