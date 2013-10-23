Больницы нужно оборудовать дизель-генераторами
15:49, 23 октября 2013Страна
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Считает Николай Азаров
Премьер-министр Украины Николай Азаров считает необходимым оборудовать больницы дизель-генераторами с необходимым запасом топлива.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместных командно-штабных тренировок оперативно-спасательных служб, военных, коммунальщиков, работников ГАИ и волонтеров по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Киеве.
Он напомнил, что лишь 40-50% больниц в Украине оборудованы дизель-генераторами.
«Дизель-генераторы с необходимыми запасами топлива надо проверить, чтобы в случае аварии больницы могли подключаться к дизель-генераторам», - сказал премьер.
При этом он уточнил, что «надо начинать с крупных больниц и опускаться дальше к районным».
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