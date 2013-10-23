Завтра в Украине - без осадков

Завтра в Украине осадки не ожидаются, ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с.

В западных, северных и Винницкой областях местами порывы ветра 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в восточной части ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла; в западных областях ночью 7-12°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В Киеве и области в четверг - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.