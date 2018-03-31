Успех лечения рака молочной железы на 100% зависит от ранней диагностики

Рак молочной железы не только в Украине, но и во всем мире занимает первое место среди онкозаболеваемости женщин. Ежегодный прирост около трех процентов. Это - значительная цифра. Если по статистике, есть такие локализации рака, где наблюдается уменьшение показателей, то количество впервые обнаруженного рака молочной железы ежегодно растет. И не только в нашей стране. Можно ли оградить себя от возможных проблем рассказывает руководитель отделения опухолей молочной железы и реконструктивной хирургии Национального института рака профессор Иван СМОЛАНКА.

Рак молочной железы - это болезнь развитых стран. Мы можем сетовать, что в Украине плохая экология или недостаточно диагностического оборудования, но количество женщин с раком груди с каждым годом растет и в Центральной Европе и в Америке. Ежегодно обнаруживают новых случаев этой болезни - 180 тысяч в Европе, 130 тысяч в США. Вообще в мире регистрируют миллион новых случаев рака молочной железы, 600 тысяч женщин ежегодно погибают.

Тот факт, что это заболевание наблюдается преимущественно в развитых странах, очевидно, связан с тем, что там низкая рождаемость, детей выкармливают грудью короткий период времени, намного чаще используют искусственные смеси. В этих странах значительно большее количество женщин принимает гормональные контрацептивы, причем часто бесконтрольно. Влияют на развитие онкопатологии также изменение образа жизни, разнообразные эндокринологические нарушения.

В азиатских странах, где высокая рождаемость, количество случаев заболеваний раком молочной железы значительно меньше. На постсоветском просторе больше всего от этого заболевания страдают в Прибалтике. В Украине также большое количество больных раком молочной железы – ежегодно рак выявляют у около 16 тысяч женщин и около 8 тысяч женщин погибают от этой болезни.

Однако в отличие от развитых стран наши женщины обычно обращаются к врачу уже тогда, когда болезнь запущена. Таких обращений около 30%.

Проблема в том, что женщины поздно обращаются к врачу. Лечатся нетрадиционными методами - у биоэнергетиков, фитотерапевтов, которые берутся не за свое дело. Лечат горе-целители онкобольную довольно длительное время, а затем бросают ее на произвол судьбы. А теряя драгоценное время, болезнь развивается из ранней стадии в позднюю.

Расходы на лечение рака запущенных форм значительно возрастают, иногда в 25 раз. Если на ранних стадиях бывает достаточно хирургического лечения, то в случае запущенных форм рака назначают комплексную терапию: химиотерапию, облучение, гормонотерапию, иммунотерапию и тому подобное. Потому очень важно, чтобы женщины своевременно обращались за помощью. Однако больные часто боятся обращаться к специалистам, потому что их пугает сама операция и перспектива потери органа. Вместо этого они лечатся методами нетрадиционной медицины, прибегают к услугам биоэнергетиков, фитотерапевтов, которые часто назначают неадекватное, неквалифицированное лечение. В результате теряется самое дорогое - время, опухоль увеличивается, иногда становится настолько большой, что хирургическим путем удалить ее невозможно. Приходится сначала применять предоперационную химио- и лучевую терапию, чтобы опухоль стала меньше и можно было провести хирургическое лечение. Однако на ранних стадиях заболевания можно сохранить молочную железу благодаря лишь частичному ее удалению.

До сих пор хирургический метод остается основным методом лечения рака молочной железы. Одним из факторов, почему женщина боится идти к врачу - страх потерять грудь, потому часто лечится не там и не у специалистов. Еще раз замечу, если обратиться своевременно ко врачу-маммологу, онкологу, в случае необходимости, будет выполнена органосберегающая операция. Не следует забывать о реконструктивных операциях по восстановлению молочной железы, пластических операциях.

Шансы на выживание на протяжении 5 лет на, так называемой нулевой стадии, когда обнаруживают отдельные раковые клетки, составляет почти 98-99%, в случае рака ІІ стадии – 85%, ІІ А – около 80%, ІІ В – 65%. В случае рака ІІІ стадии тяжело рассчитывать, что вылечиться удастся более чем 45% больных. На ІV стадии, когда есть удаленные метастазы, выживают лишь 15% женщин. То есть разница поражающая.

Медицинской наукой доказано, что рак начинается не сразу, а постепенно. Этому заболеванию очень часто предшествуют так называемые предраковые болезни (хронические язвы, папилломы, фибромы, полипы, лейкоплазии, гиперплазии, пигментные новообразования и тому подобное), из которых со временем вырастают настоящие злокачественные опухоли.

Успех лечения онкобольных на сто процентов зависит от ранней диагностики и своевременного лечения. Другими словами – чем раньше больная обратится к врачу, тем лучше. На начальных стадиях болезни практически всех онкобольных излечивают.

На что должна обратить внимание женщина, чтобы не пропустить у себя предраковое состояние? В первую очередь, если женщина обнаружила у себя уплотнение в молочной железе, покраснение, выделение из соска, деформацию соска или самой молочной железы, сразу же должна обратиться ко специалисту. В любом случае не принимать каких-либо самостоятельных действий или лечиться по советам "бабушек". Лучший вариант обратиться сразу к онкологу, но в любом случае не начинать лечение народными методами. Это - основное. Женщина не теряет время, а опухоль не перерастает в запущенные формы.

Даже при запущенных стадиях удается очень часто уменьшить опухоль и выполнить органосберегающие операции. Медицина сейчас на таком уровне, когда при третьей или даже четвертой стадии рака, когда метастазы уже далеко за пределами органа (поражены легкие, печень, кости) при верно подобранном комплексном лечении удается вылечить рак, даже на поздних стадиях.

В группе риска относительно рака молочной железы - женщины, старше 50 лет, женщины, которые рожают поздно, выкармливают грудью мало, имели частые аборты, нарушения сексуальной, репродуктивной и лактационной функций. Когда у женщины есть сопутствующие патологии - гинекологическая, эндокринная. Молочная железа - орган гормонозависимый, который чутко реагирует на любые изменения в яичниках, надпочечниках, щитовидке.