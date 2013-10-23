В Украине 1 млн детей имеют задержку психического развития

Уполномоченный Президента по правам ребенка Юрий Павленко планирует внести на рассмотрение Кабинета министров предложения относительно усовершенствования работы психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) и необходимых действий для защиты и обеспечения детей с особым потребностями на получение качественного образования.

Об этом шла речь на заседании общественного консультативного совета по вопросам защиты прав ребенка, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Павленко напомнил, что Президент требует обеспечить реализацию права каждого ребенка с особыми образовательными потребностями на получение качественного образования по месту жительства. Максимальное количество детей, которым установлены разного рода медицинские диагнозы, должно быть охвачено обучением в обычных школах, подчеркнул он.

Уполномоченный Президента по правам ребенка сообщил, что, по имеющимся данным, в Украине около 1 млн детей дошкольного и школьного возраста, которые по заключению ПМПК были признаны детьми с нарушениями развития. Каждый ребенок с особыми потребностями требует индивидуального подхода, подчеркнул Павленко.

Отдельно уполномоченный акцентировал внимание на обеспечении прав детей, которым диагностирована задержка психического развития и которые обучаются в специальных учебных заведениях согласно заключению ПМПК.

По словам экспертов, задержка психического развития не является психиатрическим диагнозом. «Я не знаю, что это такое - задержка психического развития у ребенка. По моему убеждению, ПМПК не имеет права устанавливать диагнозы детям, потому что для этого есть учреждения здравоохранения, которые имеют лицензию на лечебную деятельность. Необходимо изменить содержание деятельности ПМПК. По моему мнению, консультация должна быть только психолого-педагогической, ведь этого достаточно, чтобы определить образовательные потребности ребенка, и это отвечает европейским стандартам», - сказал председатель ассоциации детских неврологов Украины, главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности «психиатрия» Игорь Марцинкивский.

«Украинское законодательство не предусматривает возможности повторного обследования детей в результате заключения ПМПК. И поэтому выходит так, что ребенок в интернате имеет диагноз «задержка психического развития», а через месяц-два, только попав в приемную семью, родители диагноз ребенку снимают. Это, к сожалению, очень распространенная ситуация», - констатировала руководитель Управления Уполномоченного Президента по правам ребенка Людмила Волынец.

В свою очередь, заведующий центральной ПМПК Антонина Обуховская согласилась, что робота ПМПК требует существенных изменений и приведения своей деятельности в соответствие с требованиями Конвенции ООН о правах ребенка.