Заболеваемость коклюшем и корью с стране снизилась

В Украине наблюдается рост уровня заболеваемости кишечными инфекциями, в первую очередь – сальмонеллезом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Анатолий Пономаренко на пресс-конференции.

По его словам, «состояние заболеваемости в Украине за последние 9 месяцев похоже на сезонный уровень каждый год. Некоторый рост наблюдается в кишечных инфекциях, в первую очередь, это сальмонеллез. Это действительно очень актуальная проблема. Самое большое количество вспышек или групповых заболеваний констатируется на сальмонеллез, а не на что-то другое, что является особенностью последних лет».

Также Пономаренко отметил некоторый подъем уровня заболеваемости энтеровирусными инфекциями, но «это также не является чем-то чрезвычайным, в частности, во Львовской области. Версия о том, что этот подъем связан с посещением нашего населения – заробитчанами районов России, где повышенный уровень этого заболевания, не подтверждена нашим государственным санэпиднадзором во время расследований».

Однако главный государственный санитарный врач Украины заметил, что «есть ряд инфекций, по которым наблюдалось снижение уровня заболеваемости. Это такие инфекции: коклюш – на 77%, менингококк – на 76%, корь - на 83%, краснуха – на 73% заболеваемость уменьшилась» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.