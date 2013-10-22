В Украине гриппом и ОРВИ переболели более 181 тыс. чел.

В Украине за 9 месяцев нынешнего года гриппом и ОРВИ переболели 181 тысяча 195 человек, из которых 122 тысячи 235 человек или 67,5%, - дети в возрасте до 17 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Анатолий Пономаренко во время пресс-конференции на тему: "Эпидситуация за 9 месяцев. Грипп".

По словам Пономаренко, санитарно-эпидемиологическая ситуация в нашей стране по состоянию на конец октября характеризуется как стабильная и управляемая. Он отметил, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические в ни одном из регионов нашего государства и находятся в пределах от -4% в Днепропетровске до - 0,55% в Харьковской области. По сравнению с прошлой неделей темпы прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ несколько уменьшились и составляют от 3,1% до 2,2%.

По прогнозам специалистов Национальной академии медицинских наук Украины, Минздрава и Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, ожидается, что сезон гриппа и ОРВИ в 2013-2014 годах в Украине будет характеризоваться умеренной интенсивностью. «Как и в прошлом году, эпидемический процесс будет иметь волновой характер с возможным подъемом заболеваемости в конце декабря и в начале марта следующего года», - сообщил главный государственный санитарный врач Украины.

В 2012-2013 годах в Украине гриппом и ОРВИ переболели 6,2 млн человек. Этот уровень является средним за последние 4 года. Самым большим он был в 2009 году, когда заболели 8,6 млн человек.

Также, «по прогнозам ВОЗ в Северном полушарии, в том числе и у нас в Украине, наибольшее эпидемиологическое значение будет иметь циркуляция штаммов основных вирусов гриппа – это А «Калифорния», подобный к H1N1, H3N2 «Виктория», третий – грипп B «Масачусетс-2012». Нашими специалистами подготовлены вакцины, в которые входят все три, актуальные для этого года штамма, то есть медицинская отрасль вооружена достаточно», - подчеркнул Пономаренко.