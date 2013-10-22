Погода на завтра: осадков не ожидается

Завтра, 23 октября, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Об этом сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Днем в западных областях местами возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, на юге Крыма до 12°, на севере Левобережья от 3° мороза до 2° тепла, днем 9-14°, в западных областях 15-20°; на Закарпатье ночью 8-13°, днем 17-22°.

В Киевской области ночная температура будет 3-8° тепла, дневная 9-14°. В Киеве температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.