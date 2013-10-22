Чем обусловлена форма живота во время беременности

Женщина меняется во время беременности: черты лица становятся более мягкими, движения плавными, настроение изменчивым. Но главные метаморфозы происходят с животом.

Рост живота во время беременности зависит от множества факторов. Основные из них: размер малыша, количество околоплодных вод и увеличение матки, физиологические особенности организма будущей мамы.

К дополнительным можно отнести образ жизни беременной: ее гастрономические предпочтения во время 9 месяцев ожидания и отношение к физическим упражнениям.

Не бывает двух одинаковых животов у разных женщин. Более того, даже у одной мамы живот при первой и повторных беременностях может отличаться, ведь каждая из них уникальна.

Жизнь малыша

Официальная дата начала вашей беременности с акушерско-гинекологической точки зрения – первый день последней менструации. Определить, в какой именно момент зародилась жизнь, порой непросто, поэтому врачи унифицировали точку отсчета.

Будущий малыш растет и набирает вес с первых недель развития, но до середины II триместра эта прибавка столь символична, что практически не отражается на увеличении маминого живота.

Ультразвуковое исследование позволяет впервые увидеть эмбрион на 2−3-й неделе развития, диаметр плодного яйца на этом сроке составляет 2−4 мм.

На 8-й неделе развития (10-й акушерской неделе беременности) диаметр плодного яйца составляет уже 22 мм. А еще через 2 недели можно говорить и о показателях самого ребенка: его рост достигает 6−7 см, а масса тела – 20−25 г. К концу 16-й акушерской недели рост увеличится почти вдвое, а масса – в целых 4 раза.

Сейчас вы уже замечаете, что животик начинает округляться, а спустя еще 4 недели ваше положение станет заметным для окружающих. Активный рост живота в этот период обусловлен не только стремительным развитием малыша, но и увеличением объема околоплодных вод, которые обеспечивают ребенку комфортные условия существования.

•20 недель при росте 25−26 см, вес 280−300 г

•24 недели при росте 30 см, вес 600–680 г

•28 недель при росте 35 см, вес 1000–1200 г

•32 недели при росте 40–42 см, вес 1500–1700 г

•36 недельпри росте 45–48 см, при росте , вес 2400–2500 г

•К моменту родов при росте 48–53см, вес 2600–5000 г

Среда обитания

Размер живота будущей мамы зависит и от количества амниотической жидкости в матке. Околоплодные воды очень важны для полноценного развития крохи: они защищают его от неблагоприятных внешних воздействий, создают условия для свободного движения и обеспечивают питание, предохраняя пуповину от сдавливания между стенками матки и телом ребенка.

Объем околоплодных вод определяется естественными потребностями внутриутробного развития малыша. В конце I триместра он не превышает 100 мл, в 18 недель составляет уже около 400 мл, а в конце III, к 37−38-й неделе беременности, в матке почти 1−1,5 л амниотической жидкости.

Крохин дом

Матка увеличивается и изменяет свою форму с первых недель развития малыша. До беременности матка весит около 50−100 г, а по форме напоминает грушу (эту форму она сохраняет и в первые месяцы беременности).

В конце 2-го месяца «крохин дом» округляется и становится почти в 3 раза больше. К III триместру матка приобретает яйцевидную форму, ее объем в конце беременности увеличивается больше чем в 500 раз, а масса доходит до 1 кг.

Насколько правильно растет матка на ранних сроках беременности, гинеколог определяет с помощью УЗИ. Когда она выходит за пределы тазовых костей, доктор измеряет высоту стояния дна матки.

Метод исследования прост: расстояние от верхнего края лонного сочленения до верхней части матки измеряют сантиметровой лентой. Количество сантиметров должно приблизительно соответствовать сроку беременности в неделях.

Если показатели значительно отличаются, женщине необходимо дополнительное обследование, чтобы исключить возможные осложнения беременности, например многоводие или маловодие.

dytyna.info