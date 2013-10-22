Украинцы ежегодно тратят на лекарства 32 млрд грн

Ежегодно украинцы отдают за лекарства 32 млрд грн личных денег - это 90% расходов на них в целом по стране, сообщил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Он отметил, что недофинансирование остается самой большой проблемой сферы здравоохранения, но главным его компонентом является отсутствие нормального механизма возмещения средств на лечение граждан, передает Тиждень.

"Нас уже приучили до того, что мы приходим в больницу не только со своими медикаментами, но и с расходными материалами, бинтами, капельницами и тому подобное, потому что заранее знаем, что когда не принесем сами, то больше их взять не откуда", - отметил Сердюк, прибавив, что большинство граждан не удовлетворены стоимостью препаратов, их недоступностью.

"Ежегодно украинцы отдают за лекарства 32 млрд грн личных денег – это 90% расходов на них в целом по стране. Государство, в свою очередь, закупает их лишь на 4 млрд грн. Такую политику можно охарактеризовать простым понятием "пассивная эвтаназия" (метод "пустой шприц") в отличие от активной эвтаназии ("полный шприц"), когда применяются смертельные инъекции. То есть, подавляющая часть наших соотечественников просто не могут лечиться", - отметил Сердюк.

Он подчеркнул, что у большинства стран мира есть схема компенсации средств. "Принцип простой: лечение гражданина не должно приводить к его обнищанию. Пациент обращается к медику, тот выписывает рецепт, с которым больной идет в аптеку, где или бесплатно, или при 20-30% стоимости – в зависимости от болезни – получает препараты. Аптека, в свою очередь, получает от Государственного казначейства возмещение. Такой принцип действует в Великобритании, Швеции и т.т.", - подытожил Сердюк.

Ранее журнал Корреспондент писал, что государство ежегодно выделяет миллиарды гривен на лекарства для тяжелобольных украинцев. Однако в кабинетах врачей бесплатные медикаменты конвертируются обратно в наличные, отправляясь в карманы белых халатов.

Журнал отмечал, что ежегодно госбюджет выделяет на бесплатные лекарства для соотечественников, страдающих тяжелыми заболеваниями, внушительные суммы. К примеру, на взрослых онкобольных в 2013 году полагалось 230 млн грн., на детей - 216 млн. На ВИЧ-инфицированных и того больше - 305,5 млн, на больных туберкулезом - 175,8 млн, и, наконец, на больных гемофилией - 63,6 млн грн.

Эксперты уверены, что врачи намеренно молчат о бесплатных препаратах, а в открытых источниках информации об этом не существует. Лучшей почвы для массовых злоупотреблений не придумать, резюмируют они.

korrespondent.net