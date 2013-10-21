МВД открыло дело по факту невыполнения госпрограммы борьбы с раком

Министерство внутренних дел открыло уголовное производство по факту невыполнения должностными лицами Министерства здравоохранения задач и мероприятий Общегосударственной программы борьбы с онкозаболеваниями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», соответствующая информация поступила от МВД Украины в ответ на депутатский запрос заместителя председателя партии, народного депутата Павла Петренко.

В частности, правоохранители сообщили, что сведения, изложенные в депутатском запросе, были внесены в Единый реестр досудебных расследований 7 октября 2013 года следственным отделом Печерского районного управления ГУМВД Украины в г. Киеве.

В "Батькивщине" напомнили, что в прошлом году Минздрав не обеспечил своевременного распределения закуплених препаратов, что вызвало нарушение графиков их поставки в регионы. Так, Минздрав должен предоставлять в ГУО «Политехмед» распределение лекарственных средств в десятидневный срок со дня подписания договоров. Однако, не соблюдая указанные условия договоров, семь приказов о распределении лекарственных средств в 2012 году утверждены от 12 дней до почти 2 месяцев после подписания договоров. Как отметил Петренко, из-за этого, в частности, больные были вынуждены покупать лекарства за собственные средства.

В частности, согласно информации Счетной палаты, при проверке медицинских карточек за 2012 год 16 онкологических больных, которым медицинская помощь оказывалась в Винницком областном клиническом диспансере, покупали 87,3% лекарств за собственный счет. Обеспечение Днепропетровской области лекарственными средствами для лечения онкозаболеваний у взрослых составляет 41%, а онкобольных детей – 52%. В Донецкой области указанные показатели составляют 53% и 66 % соответственно.

Негативно на состояние онкологической помощи населению влияют многочисленные случаи неввода в эксплуатацию медицинского оборудования, закупленого за счет бюджетных средств и полученного лечебно-профилактическими заведениями. Так, Центр ядерной медицины Киевского городского клинического онкологического центра не использует закупленное за счет госсредств дорогостоящее медицинское оборудование на общую сумму 39 миллионов гривен.

"Указанные просчеты в работе Минздрава и подчиненных ему структур отрицательно сказывались на уровне онкологических заболеваний и смертности", - подчеркнули в "Батькивщине".