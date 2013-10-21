Завтра в Киеве - дождь

Во вторник, 22 октября, в Киеве пройдет небольшой дождь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил директор Украинского гидрометеорологического центра государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Кульбида.

«Что касается Киева, здесь мы ожидаем 22 октября небольшой дождь, в другие дни – без осадков. Температурный режим будет - +6… +8 градусов ночью, днем – от +13… +15», - сказал синоптик.

23 октября, по его словам, в Киеве температура снизится и составит около +10 градусов.