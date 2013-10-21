Как сделать живот упругим

Многие женщины, даже имея отличную фигуру и небольшой вес, узрев у себя лишние жировые отложения, задаются вопросом, как избавиться от живота.

Природу так просто не обманешь, ведь у женщины самое ценное место, обеспечивающее благополучное вынашивание ребенка - это живот, и все жировые запасы, как в кладовке на хранение, скапливаются именно там. Малейшая слабинка, которую ты себе позволяешь в диете и физических нагрузках - и ожидай появления лишних складочек.

Узнай, как избавиться от живота буквально за 2 недели и вновь обрести приятный пресс и стройность.

Как избавиться от живота - рекомендации перед началом занятий:

Не стоит ограничиваться фанатичным качанием пресса, ты, наоборот, рискуешь развить свои мышцы и упрятать под ними талию.

Нагрузка должна быть дозированной и чередоваться с отдыхом.

Не стесняйся советоваться с тренером - он подберет оптимальный комплекс упражнений именно для твоего типа фигуры и проследит за правильной техникой выполнения.

Если у тебя есть какие-то проблемы со здоровьем, перед началом занятий лучше проконсультируйся с врачом.

Если ты хочешь не просто избавиться от живота, а и добиться четкого рельефа, выполняй упражнения с небольшим весом, например, с гантелями на животе.

Двух-трех получасовых тренировок в неделю будет достаточно, чтобы побороть лишний жир на животе и привести мышцы в тонус.

Выполняй упражнения 15-20 раз по 3 подхода каждое.

Если после выполнения упражнений ты не испытываешь дискомфорта, можешь постепенно увеличить нагрузку до 30 раз.

Не забывай, регулярные физические нагрузки должны сочетаться со здоровым сбалансированным питанием.

Как избавиться от живота - упражнение 1:

Лежа на полу с прижатой к полу поясницей, ноги согнуты в коленях, руки за головой. На вдохе тянись подбородком к потолку, отрывая голову и лопатки от пола. На выдохе опустись в исходное положение.

Как избавиться от живота - упражнение 2:

Лежа на полу с прижатой к полу поясницей, ноги согнуты в коленях, руки за головой. На вдохе оторви голову и лопатки от пола, одновременно поднимая таз. На выдохе опустись в исходное положение.

Как избавиться от живота - упражнение 3:

Лежа на полу с прижатой к полу поясницей, ноги согнуты в коленях, руки за головой. На вдохе потянись туловищем к коленям, отрывая корпус от пола. На выдохе опустись в исходное положение.

Как избавиться от живота - упражнение 4:

Сидя на стуле, обопрись руками о край стула. На вдохе подтяни ноги к туловищу. На выдохе опусти ноги в исходное положение.

Как избавиться от живота - упражнение 5:

Сидя на стуле, поворачивай корпус то в одну, то в другую сторону.

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