В Харькове пьяный сын кинул гранату в ноги отцу, сам спрятался

В Харькове пьяный мужчина гранатой в квартире пытался подорвать родственников.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, чрезвычайное происшествие произошло 20 октября в многоэтажке по улицы Гвардейцев Ширононцев.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрыво-технической службы. Работниками милиции установили, что во время взрыва в квартире находились пятеро людей: 27-летний мужчина с женой и однолетним ребенком, а также его 48-летние родители.

По сведениям заместителя начальника ГУ МВД Украины в Харьковской области – начальника уголовной милиции Игоря Сенчука, что в тот вечер 27-летний харьковчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой.

Женщина, понимая, что самостоятельно успокоить пьяного мужа она не сможет, обратилась за помощью к его родителям.

«Когда семья собралась в квартире в полном составе, ссора продолжалась, и мужчина перешел к более решительным мерам. Он достал из тайника гранату и всех предупредил, что может ее применить. Но никто из родственников не поверил в то, что он может подорвать гранату. Но уже через несколько минут владелец квартиры бросил гранату под ноги отцу, а сам укрылся от взрыва», - отметил Сенчук.

В результате происшествия члены семьи получили незначительные телесные повреждения, для оказания медицинской помощи они были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу и после осмотра врачей отпущены домой. Жители соседних квартир не пострадали.

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства: фрагменты оконных стекол, поврежденные взрывом, чеку и кольцо.

По предварительному заключению взрывотехников, данные предметы - части гранаты «РГ-42». Также в квартире были обнаружены и изъяты 85 патронов для спортивного револьвера, 21 патрон калибра 5,6 мм и около 800 граммов пороха без маркировки.

Как объяснил 27-летний владелец квартиры, опасный вооруженный арсенал он нашел в лесу, цель его хранения теперь должно выяснить следствие.

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований. Следственный отдел Киевского райотдела милиции проводит досудебное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1. ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.