Дети из приемных семей побывали на концерте Ани Лорак

Дети из приемных семей и детских домов семейного типа из разных областей Украины побывали на концертном шоу певицы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", 19 октября во Дворце спорта (Киев) состоялось грандиозное концертное шоу украинской певицы Ани Лорак, посвященное двадцатилетию ее творческой деятельности. В течение двух часов зрители, а их собрался полный зал, наблюдали постановку режиссера Олега Бондарчука, которая скорее напоминала спектакль. На сцене было множество экранов, декорации-трансформеры и даже автомобиль. Поздравить Каролину и выступить с ней приехали Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Тимур Родригез, а также украинский вокальный секстет ManSound.

Но особенными гостями для Ани Лорак стали детки и их новые родители из приемных семей и детских домов семейного типа, которые по приглашению певицы приехали из разных областей Украины на концерт. Эти новые семьи были созданы при поддержке фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и альянса «Украина без сирот». В августе этого года Ани Лорак стала «голосом» программы «Сиротству-нет» фонда Рината Ахметова и одноименного портала по усыновлению www.sirotstvy.net, где собрана информация о детях, которые находятся в интернатных учреждениях. Певица сама воспитывалась в интернате и считает, что каждый ребенок должен жить в семье – чужих детей не бывает. «Хочется, чтоб все детки, которые находятся в интернатах, обрели свой дом. Нужно просто оглянуться и поделиться своей любовью, своим теплом», - говорит Ани Лорак.

Святослав, 7 лет, застенчиво говорит: «Я тоже люблю петь. И хочу подарить букет Ани Лорак».

Его отец Василий Деревянко, воспитатель детского дома семейного типа, в котором живут 7 детей, добавляет, что ребенок не просто поет, он уже выигрывает международные конкурсы и собирается стать певцом. Второй сын ходит на танцевальный кружок, а дочка хорошо рисует. Таланты детей стали проявляться уже в семье. И это неудивительно, ведь тепло семьи, по мнению психологов, помогает ребенку раскрыться.