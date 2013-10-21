Бифидобактерии, лактобактерии - вредны или полезны

Пищевые бактерии полезны тем, что способствуют пищеварению. От этого необходимые организму элементы - витамины и микроэлементы - усваиваются лучше. Также бактерии лечат от дисбактериоза.

"Лактобактерии в организме "следят" , чтобы количество вредных микробов в кишечнике не превышала допустимых норм . Бифидобактерии уничтожают те микробы, которые попадают в организм с воздухом, с грязных рук, немытых фруктов, - рассказывает главный диетолог Львовской области Звездная Завада. - Они стимулируют иммунитет человека, участвуют в переваривании пищи, расщепляющие сложные углеводы, белки, жиры. Способствуют всасыванию железа и витаминов, облегчают работу печени."

Однако есть случаи, когда определенный вид бактерий может быть вреден организма. Поэтому увлекаться ими не стоит без консультации с врачом.

"При некоторых расстройствах желудочно-кишечного тракта полезны бифидобактерии, а при некоторых они вредны. То же самое с лактобактериями. Например при молочнице у женщин, тоже по сути является нарушением флоры в половых органах женщины, нужно употреблять больше продуктов с бифидобактериями. Но не можно при этом с лактобактериями, поскольку они являются идеальной средой для развития грибка."

gazeta.ua