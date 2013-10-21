Популярные в Украине лекарства оказались ветеринарными препаратами

Под видом сертифицированных лекарств украинцам продают ветеринарные препараты, а данных относительно клинической эффективности лекарств, которые продаются в Украине, фактически нет.

Об этом заявил председатель Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования деятельности Министерства здравоохранения Украины, народный депутат фракции «Батькивщина» Анатолий Дырив во время круглого стола «Государственная регистрация медицинских препаратов» в Киеве, передает пресс-служба партии.

Народный депутат привел примеры препаратов, терапевтическое действие которых не доказано: «В частности, это Актовегин, который в 2012 году был изъято из обращения на 332 миллионов гривен, и мазь Траумель, которая зарегистрирована в европейских странах как ветеринарный препарат, а в Украине выписывается гинекологами. Препарат Афлубин вообще фактически не имеет в своем составе действующего вещества. То есть выходит, что на 100 миллионов таблеток эффективная является самое большее одна», - отметил народный депутат.

Более того, по словам Дырива, эти препараты являются крайне опасными для здоровья человека – их токсичность и косвенные действия значительно превышают лечебный эффект.

Парламентарий считает, что такая ситуация сложилась по причине полного хаоса, господствующего в сфере регистрации медпрепаратов. «Лекарства попадают в аптеки не просто так. До этого они проходят регистрацию в Государственном экспертном центре Минздрава. Только странно выходит, когда экспертный центр регистрирует лекарства, а затем министерство покупает те лекарственные препараты, которые фактически регистрирует его структура. Здесь уже есть коррупционная составляющая», - отметил Дырив.

Он при этом напомнил, что регистрацией лекарственных препаратов в Украине должна заниматься независимая структура – Гослекслужба.

«Пока не будет наведен порядок в регистрации лекарств – на фармацевтическом рынке Украины лишь будет увеличиваться количество опасных для здоровья украинцев фальсифицированных препаратов», - отметил председатель ВСК.