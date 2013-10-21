В Минздраве рассказали, почему перенесли тендер по «скорым»

Заместитель министра здравоохранения Роман Богачев заявляет, что тендер по закупке «скорых» перенесен по требованию его участников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом он сказал во время разговора с народными депутатами Анатолием Диривым и Николаем Бурбаком и делегацией от пикетировщиков, которые проводили 18 октября свою акцию возле министерства.

«Особенно парламентариев преклонного возраста тревожил вопрос, почему открытие тендерного предложения относительно закупки автомобилей скорой помощи, которое, по случайному стечению обстоятельств, было запланировано на то же время, что и митинг, переносится еще на 10 дней», - отметили в Минздраве.

Богачев пояснил, что это перенесение было выполнено по требованию производителей, которые принимают участие в тендере, в частности, компаний «К.С.Р.», «Укрмед» и «Глобал Автогрупп». Их просьба была вызвана потребностью приведения в соответствие с правилами тендера необходимой документации, которая полностью отвечает требованиям действующего законодательства, сказал он.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию деятельности Минздрава, депутат из фракции «Батькивщина» Дирив заявил, «перенесение тендера уже четыре раза говорит исключительно о том, что в данном вопросе в действительности не все чисто. Иначе крайне необходимые украинцам машины быстро уже давно бы закупили».

По словам депутата Бурбака, подобная отсрочка свидетельствует, что у данной закупки есть большая коррупционная составляющая.

«Как нам стало известно, победитель открытых торгов уже «неформально» определено – им якобы должно стать частное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Практика». Подтверждением тому есть заявление представителей Минздрава о том, что машины скорой министерство сможет получить уже на следующий день. То есть укомплектованные скорые ожидают «формальности» - проведения процедуры», - отметил народный депутат.

По словам Бурбака, народные депутаты от оппозиции и в дальнейшем будут следить за проведением этого сомнительного тендера и не допустить растраты бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, раньше в парламентской ВСК расследования деятельности Минздрава заявляли, что согласно официальным документам, в рамках закупки машин скорой помощи Минздрав собирается приобрести 1063 автомобиля стоимостью 649 тыс. грн за единицу, что на 184 тыс. грн больше, чем рыночная цена этих машин со всем медоборудованием. Таким образом "переплата" будет составлять 200 млн. грн.