Сегодня в Украине будет тепло

Завтра, 21 октября, в Украине сохранится переменная облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, местами небольшой дождь ожидается только в северной части.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7°, на побережье Крыма до 9° тепла, на Левобережье от 3° тепла до 2° мороза, днем 10-15° тепла, в западных областях и в южной части до 18° .

В Киеве и Киевской области завтра ожидается местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 2-7° тепла, днем 10-15°, в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.