Древние алхимики так и не вывели формулу эликсира молодости. Грустить по этому поводу не стоит, потому что напитки молодости и красоты ты можешь приготовить сама. Представляем топ-6 напитков, обладающих эффектом омоложения, пишет Лиза.

Морковный сок обеспечивает здоровый цвет лица и гладкую чистую кожу. Вещества, входящие в состав сока из морковки, помогают справиться с дерматитом и другими кожными заболеваниями. Однако каротин тяжело усваивается сам по себе, поэтому специалисты рекомендуют добавлять в него немного жиров: сметану, масло или сливки.

Сок грейпфрута поможет твоей коже оставаться здоровой и гладкой. Ликопины, которые содержатся в грейпфрутовом соке, разглаживают морщинки и помогают коже оставаться молодой.

Какао – не только вкусный напиток, но еще и очень полезный. Он оказывает благотворное влияние на сердце, сохраняет молодость и здоровье кровеносных сосудов. Природные антиоксиданты, входящие в состав какао, снижают риск повышения артериального давления и возникновения диабета.

Виноградный сок настолько богат самыми разными полезными веществами, что медики сравнивают его с минеральными водами. Большое количество пектиновых веществ, содержащееся в соке винограда, снижают уровень холестерина и выводят из организма свободные радикалы.

Гранатовый сок – один из чемпионов по содержанию витаминов, полезных веществ, органических кислот и ферментов. Он выполняет работу врача-косметолога для нашего организма: улучшает состояние кожи, волос, ногтей и суставов. Только не забудь, что гранатовый сок достаточно агрессивно воздействует на слизистую желудочно-кишечного тракта, поэтому его нужно разбавлять в пропорции 1:1 и выпивать за полчаса до приема пищи. А еще лучше – смешивать его с морковным или свекольным соками.

Красное сухое вино, как ни странно, тоже находится в списке омолаживающих напитков. Красное вино укрепляет сосуды, предотвращает развитие болезни Альцгеймера и атеросклероза, способствует похудению, повышает тонус организма и способность к умственной и физической деятельности. Главное здесь – не переусердствовать, так как употребление большого количества спиртного уничтожает клетки мозга, ведет к нарушению памяти и сознания, а в дальнейшем ведет к алкогольной зависимости.