Столичных врачей будут аттестовать на профпригодность
15:32, 18 декабря 2007Страна
0
Поручение мэра
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обязал начальника Главного управления здравоохранения Людмилу КАЧУРОВУ провести аттестацию на профпригодность главных врачей столичных медицинских учреждений.
Об этом сообщает радио “Киев”.
Кроме того, с главными врачами будут заключать контракты, где будет указываться срок пребывания на должности. Таким образом, говорится в сообщении, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ хочет уменьшить уровень коррупции в медицинской сфере.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter