Столичных врачей будут аттестовать на профпригодность

15:32, 18 декабря 2007
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Поручение мэра 

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обязал начальника Главного управления здравоохранения Людмилу КАЧУРОВУ провести аттестацию на профпригодность главных врачей столичных медицинских учреждений.

Об этом сообщает радио “Киев”.

Кроме того, с главными врачами будут заключать контракты, где будет указываться срок пребывания на должности. Таким образом, говорится в сообщении, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ хочет уменьшить уровень коррупции в медицинской сфере.

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