Столичных врачей будут аттестовать на профпригодность

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обязал начальника Главного управления здравоохранения Людмилу КАЧУРОВУ провести аттестацию на профпригодность главных врачей столичных медицинских учреждений.

Об этом сообщает радио “Киев”.

Кроме того, с главными врачами будут заключать контракты, где будет указываться срок пребывания на должности. Таким образом, говорится в сообщении, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ хочет уменьшить уровень коррупции в медицинской сфере.