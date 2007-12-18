Украинские дети будут лечиться в Швейцарии

8 украинских детей при содействии благотворительных фондов будут лечиться в Швейцарии.

Как сообщили УНИАН в Международном благотворительном фонде «Украина 3000», сегодня представители фонда «Украина 3000» и фонда «Slavic Foundation» (США) подписали трехсторонний Меморандум о сотрудничестве, заключенный между фондом «Украина 3000», фондом «Slavic Foundation» и швейцарским фондом «EurAsia Heart».

Документ, в частности, регулирует вопрос лечения в Швейцарии группы украинских детей с кардиологической патологией.

Также участники встречи обсудили вопрос дальнейшего сотрудничества между их благотворительными организациями.

Фонд «EurAsia Heart» организован группой швейцарских детских кардиохирургов из Цюриха во главе с профессором Паулом ФОГТОМ, которые уже несколько лет сотрудничают со Львовской областной детской клинической больницей «ОХМАТДЕТ». В рамках этого партнерства швейцарские специалисты передают лучший опыт украинским коллегам, дают консультации и принимают участие в проведении операций пациентам с особо тяжелой кардиопатологией.

В ноябре 2007 года представители Фонда «EurAsia Heart» выступили с инициативой проведения в Цюрихе хирургических операций украинским детям – пациентам Львовской детской больницы «ОХМАТДЕТ». К этой акции присоединились Фонд «Украина 3000» та Фонд «Slavic Foundation». Планируется, что в начале 2008 года восемь украинских детей отправятся на лечение в Швейцарию.