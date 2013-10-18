В Украине выросло производство антибиотиков

Украинские предприятия в январе-сентябре 2013 года увеличили производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 653 тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в сентябре 2013 года производство лекарственных препаратов на основе антибиотиков выросло на 15,5% по сравнению с сентябрем прошлого года и на 40,5% по сравнению с августом 2013 года – до 88 тонн.

Согласно сообщению, Украина в январе-сентябре 2013 года увеличила производство лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 4,8% - до 86,3 тонн.

В сентябре текущего года производство лекарственных препаратов на основе гормонов уменьшилось на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличилось на 11,9% по сравнению с августом 2013 года – до 10,6 тонн.

Производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, в январе-сентябре текущего года увеличилось на 13,9% - до 34,3 тыс. тонн.

В сентябре 2013 года производство препаратов без антибиотиков и гормонов увеличилось на 0,7% по сравнению с сентябрем прошлого года и на 5,2% по сравнению с августом текущего года – до 3,8 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года Украина сократила производство лекарств на основе антибиотиков, по сравнению с 2011 годом, на 3,7% - до 898 тонн, увеличила производство лекарств на основе гормонов на 8,2% - до 114 тонн. Производство лекарств, не содержащих антибиотики и гормоны, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 9,2% - до 42,4 тыс. тонн.