Акимова о перинатальных центрах

Реализация Национального проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства», учрежденного в соответствии с Указом Президента Украины от 8 сентября 2010 года, способствует преодолению негативных демографических тенденций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова заявила во время совещания «Организация оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях: международный и региональный опыт» в Луцке.

«Очень сильно меняет картину в нашей стране Национальный проект «Новая жизнь» - это создание перинатальных центров», - сказала она.

Акимова отметила, что каждый новый перинатальный центр, который открывается в рамках Национального проекта, совершеннее, чем предыдущие.

«Я надеюсь, что сохранится добрая традиция, чтобы каждый новый центр, который открывается, не только в техническом, но и в организационном и технологическом смысле был лучше, чем предыдущие», - сказала Акимова.

Как напомнила первый заместитель главы АПУ, Президент неоднократно подчеркивал необходимость преодоления негативных демографических тенденций в стране. В связи с этим она отметила, что в этом контексте важным является обеспечение нормального качества медицинских услуг для новорожденных, снижение детской и материнской смертности.

По словам Акимовой, на сегодняшний день в Украине открыты 11 таких центров, где получают необходимую помощь 50% новорожденных, которые нуждаются в лечении.

Первый заместитель главы АПУ также ознакомилась с ходом строительства перинатального центра в Луцке.