Завтра в Украине - дожди

Завтра, 19 октября, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, как говорится в сообщении, в южной части и восточных областях сохранится облачная погода с прояснениями, дожди, ночью в Крыму местами сильные дожди (только в Одесской и Николаевской областях без осадков). Температура ночью 6-11°, днем 10-15°.

На остальной территории переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, днем без осадков; температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, на Закарпатье до 13°.

Ветер в Украине северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в горах Крыма 25-28 м/с.

В Киеве и Киевской области завтра переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью по области 1-6° тепла, днем 4-9°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.