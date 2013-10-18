Ставки для медсестер в школах должна обеспечить местная власть

Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник обещает обязать местные органы власти обеспечить в школах ставки для медсестер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил журналистам сегодня в Киеве во время открытия Украинско-российской гуманитарной гимназии.

«Минобразования приняло новое штатное расписание, провело его через Кабинет министров, и там предусмотрена ставка медицинской сестры. Теперь задача — обязать, помочь, заставить местные органы власти, которые финансируют средние школы, обеспечить наполнение этого штатного норматива», - сказал министр.

При этом Табачник подчеркнул, что его ведомство «определяет политику, а дошкольные заведения и средние учебные заведения финансируют, открывают, закрывают местные органы власти».