Все социальные выплаты профинансированы - Королевская

Государственные социальные пособия за октябрь и выплаты по беременности и родам за сентябрь включительно практически полностью профинансированы.

Об этом сказала министр социальной политики Украины Наталья Королевская на брифинге перед Всеукраинским совещанием по вопросам занятости, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

«Мы постоянно мониторим ситуацию с выплатами государственных социальных пособий, поскольку их получают наиболее незащищенные граждане – родители, которые занимаются уходом детей до 3-х лет, дети-инвалиды, инвалиды с детства, малообеспеченные и т. п.», – отметила она.

По ее словам, министерство своевременно оформило все документы для начисления пособий и было проинформировано о полном прохождении финансирования. «После обращения граждан об определенных задержках мы провели дополнительную сверку с Казначейством. На сегодняшний день 100% средств перечислены на места», – подчеркнула Королевская.

Она проинформировала, что на выплату первого транша октябрьских государственных социальных пособий было направлено 3 млрд 55 млн. 443 тыс. грн.

В целом она сообщила, что с начала года на эти потребности из государственного бюджета было направлено свыше 32 млрд. грн. – на 5,2 млрд. грн. больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Также Королевская отметила, что практически все заявки на выплату по больничным по беременности и родам, которые поступили в Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности до 1 октября, профинансированы. Исключение – Одесская область. По ней будет отдельно выясняться ситуация – кто и почему не перечислил средства, сказала министр.

По ее словам, Министерство получило многочисленные обращения о несвоевременности выплат по беременности и родам. «При Минсоцполитики была создана комиссия, которая проверила правильность подготовки и своевременность передачи платежных документов в Казначейство. Руководители фондов социального страхования заверили, что все платежные поручения о перечислении средств людям подаются своевременно», – сообщила министр.

В целом с начала года до 17 октября фондами социального страхования было выплачено 19 млрд 162,7 млн. грн, что на 2 млрд 473,2 млн. грн больше страховых выплат, чем на 17 октября 2012 года.

Кроме того, Королевская проинформировала, что по состоянию на 17 октября профинансировано свыше 13 млрд грн на пенсионные выплаты – 63% от месячной потребности. В целом из января по сентябрь текущего года выплачено пенсий на сумму 186,9 млрд грн – на 14,7 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2012 года.