Фейхоа - для щитовидки. Полезные рецепты
Количество йода как в морепродуктах
Фейхоа – растение, которое по содержанию йода можно сравнить с морепродуктами. Особенность этого растения такова, что оно способно накапливать водорастворимые соединения йода, которые легко усваиваются организмом человека. Но содержание этого элемента зависит от места, где выросло растение, и не все плоды содержат достаточно большое его количество. Если вы хотите лечиться с помощью плодов фейхоа, то хорошо бы узнать, сколько йода содержит приобретаемый вами продукт. А вот для профилактики заболеваний и для организации здорового питания подойдут плоды фейхоа практически любого происхождения. Кроме заболеваний щитовидной железы, связанных с недостатком йода в организме, плоды фейхоа рекомендуют также использовать при атеросклерозе, гипо- и авитаминозе, воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастрите, пиелонефрите.
- 1 кг сахара и 1 кг фейхоа пропустить через мясорубку, переложить в банку и дать настояться. Сахар должен полностью раствориться, а фейхоа дать сок. Принимать эту смесь по 1 ст. ложке утром и вечером. Принимать 10 дней, затем перерыв 10 дней.
- При заболеваниях щитовидной железы в течение 2-3 недель необходимо ежедневно съедать 250-300 г свежих плодов за 2- 3 раза. Зимой пьют настой сухих плодов (2-4 ст. ложки плодов заливают 2 стаканами кипятка, настаивают в термосе в течение суток). Выпивают на следующий день за 3 приема по 1/2 стакана за 30 мин. до еды.
- Полезно есть фейхоа свежими, разрезав на две половинки, черпать ложечкой ароматную мякоть.