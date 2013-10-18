Фейхоа - для щитовидки. Полезные рецепты

Фейхоа – растение, которое по содержанию йода можно сравнить с морепродуктами. Особенность этого растения такова, что оно способно накапливать водорастворимые соединения йода, которые легко усваиваются организмом человека. Но содержание этого элемента зависит от места, где выросло растение, и не все плоды содержат достаточно большое его количество. Если вы хотите лечиться с помощью плодов фейхоа, то хорошо бы узнать, сколько йода содержит приобретаемый вами продукт. А вот для профилактики заболеваний и для организации здорового питания подойдут плоды фейхоа практически любого происхождения. Кроме заболеваний щитовидной железы, связанных с недостатком йода в организме, плоды фейхоа рекомендуют также использовать при атеросклерозе, гипо- и авитаминозе, воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастрите, пиелонефрите.

Рецепты для лечения щитовидной железы ( "зоб").

1 кг сахара и 1 кг фейхоа пропустить через мясорубку, переложить в банку и дать настояться. Сахар должен полностью раствориться, а фейхоа дать сок. Принимать эту смесь по 1 ст. ложке утром и вечером. Принимать 10 дней, затем перерыв 10 дней.

При заболеваниях щитовидной железы в течение 2-3 недель необходимо ежедневно съедать 250-300 г свежих плодов за 2- 3 раза. Зимой пьют настой сухих плодов (2-4 ст. ложки плодов заливают 2 стаканами кипятка, настаивают в термосе в течение суток). Выпивают на следующий день за 3 приема по 1/2 стакана за 30 мин. до еды.

Полезно есть фейхоа свежими, разрезав на две половинки, черпать ложечкой ароматную мякоть.

Кожура плодов тоже очень полезна, так как содержит такие фенольные соединения как катехины и лейкоантоцианы, биологически активные вещества, являющиеся сильными антиоксидантами, помогающими профилактике онкологических заболеваний. Но, обладая терпким, вяжущим вкусом, кожура портит "гастрономические показатели" продукта.

Можно поступить просто: плоды очистить, кожуру высушить и заваривать вместе с чаем, чтобы ни один антиоксидант не пропал.