Чем опасны ротавирусы

Ротавирусы – род вирусов, характерной особенностью которого является поражение желудочно-кишечного тракта.

Название свое эта группа получила из-за внешнего вида, т.к. под микроскопом представители рода ротавирус похожи на колесо (roto – колесо, лат.). Иногда ротавирусную инфекцию называют «кишечный грипп», что не совсем верно.

Возбудитель и основной способ передачи ротавирусов и вирусов гриппа не совпадают. Зато сезонность вспышек ротавирусной инфекции практически всегда совпадает с вспышками гриппа.

Скорее всего, это связано с традиционным осенним падением иммунитета, а также обменом иммунологическим «опытом» в детских коллективах осенью.

Заболевание передаётся или от больного человека, или от здорового носителя ротавируса.

Вирус живёт и размножается в кишечнике и выделяется с каловыми массами.

Таким образом, заражение ротавирусом происходит из-за немытых рук и несоблюдения элементарных правил гигиены. Именно поэтому заражение ротавирусом происходит преимущественно в детских коллективах.

Особенно от ротавирусной инфекции страдают дети до шести лет. Взрослый человек обычно заражается от больного ребёнка.

После заражения ротавирусом проходит от одного до пяти дней, после чего становится видна развёрнутая клиника заболевания:

Заболевание начинается внезапно, как правило - с сильной рвоты.

Практически сразу начинается понос, причем стул становится уже на второй-третий день характерного серо-желтого цвета.

Достаточно часто ротавирус вызывает кашель, покраснение горла, боль при глотании, насморк.

Кстати, при обычном гриппе понос тоже не редкость, т.к. любая тяжелая инфекция может вызывать изменения стула.

Кроме обычного гриппа, ротавирус можно спутать с гепатитом, т.к. светлый стул и тёмная моча обычно бывают проявлением гепатита.

У взрослых ротавирусная инфекция протекает практически бессимптомно и остаётся незамеченной. Именно поэтому взрослым ещё важнее соблюдать гигиенические нормы, т.к. от их неопрятности могут страдать дети.

Лечение ротавируса – симптоматическое.

Никаких специальных препаратов для этого не существует:

Активированный уголь назначается для уменьшения количества токсинов в кишечнике.

Строгая диета до выздоровления (стол №4 – каши на воде, диетическое варёное мясо и т.д.).

Поскольку нормальная флора, населяющая кишечник, при ротавирусной инфекции гибнет, назначаются живые культуры полезных кишечных бактерий – пробиотиков.

Для того чтобы избежать заражения ротавирусом, существуют специальные вакцины.

Самое лучшее и самое недорогое средство борьбы с кишечным гриппом – мытые руки.

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