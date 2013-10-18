Причины боли в области поясницы

Прямохождение многократно увеличивает нагрузку на поясничный отдел позвоночника и делает его уязвимым для целого ряда неприятных состояний.

Поясницей называют нижнюю часть спины, там, где положено находиться талии.

Сильная боль в пояснице даже имеет специальное медицинское название – люмбаго.

Вот перечень состояний, которые сопровождаются болью в пояснице:

Остеохондроз поясничного отдела позвоночника.

Постоянное высокое давление позвонков на хрящевой диск при отсутствии нормальной физической активности приводит к уменьшению межсуставных пространств. В результате ущемляются корешки поясничных нервов, что и приводит к боли.

Растяжение связок обычно связано с резкими движениями накануне, а также подъемом тяжёлых предметов. Проходит за несколько дней.

Сколиоз или кифосколиоз.

Любое нарушение осанки также может привести к сдавлению нервных волокон.

Следить за осанкой необходимо с детства. Если всё же развивается стойкое нарушение осанки – обратитесь к врачу- реабилитологу или в центр лечебной физкультуры.

Спондилолистез, т.е. смещение позвонка.

В данном случае имеет смысл обратиться к травматологам за советом.

Гиперостоз, т.е. окостенение связок.

Это возрастное нарушение обмена веществ. В данном случае рекомендуется лечебная физкультура и специальная диета.

Остеопороз – разрушение костной ткани из-за нарушения процессов восстановления кости.

Боли в костях – один из первых реальных симптомов остеопороза.

Проверить плотность костной ткани можно на специальном приборе – денситометре. Ранняя диагностика остеопороза может уберечь вас от переломов, инвалидности и даже смерти.

Особенно остеопороз опасен для женщин после тридцати пяти лет. К сожалению, в нашей стране диагноз остеопороза ставят по факту переломов. Поэтому при боли в пояснице неясного происхождения проверьте плотность костной ткани.

Компрессионный перелом позвоночника.

Одно из последствий остеопороза или чрезмерной нагрузки на позвоночник. Резкая боль, слабость, онемение возникнут при переломе из-за высокой нагрузки. Если же боль будет нарастать постепенно – скорее всего, причиной боли в пояснице стал остеопороз.

Компрессионный перелом в домашних условиях лечить нельзя – только госпитализация и только в травматологию/нейрохирургию (нейрохирурги лечат не только травмы головного мозга, но и повреждения спинного).

Инфекции, гнойные поражения поясничного отдела.

Остеомиелит, абсцесс (гнойник), туберкулёзный спондилит и другие инфекционно-воспалительные процессы вызывают боль в пояснице. Как правило, болезненные ощущения формируются быстро, сопровождаются повышенной температурой.

Доброкачественные и злокачественные опухоли – нередкая причина боли в пояснице у людей после сорока лет.

Доброкачественные опухоли просто давят на нервные окончания, что и вызывает боль.

Злокачественные – метастазируют в позвоночник, разрушая тела позвонков.

Кроме того, любой онкопроцесс вызывает уже описанный остеопороз.

Ранняя диагностика причины боли в пояснице нередко помогает избежать осложнений, а возможно, даже инвалидности.

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