Президент принял участие в открытии Центра ПМСП в Донецке

Президент Украины Виктор Янукович принял участие в церемонии введения в эксплуатацию Центра первичной медико-санитарной помощи (амбулатории общей практики семейной медицины) в Буденновском районе Донецка.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы предпринимаем еще один небольшой шаг в направлении улучшения медицинского обслуживания жителей города Донецка. Это пусть маленькая, но победа, пусть маленький - но праздник. И я хочу вас с этим праздником поздравить», - сказал Президент, поздравляя жителей района с открытием заведения.

Говоря о ходе реализации медицинской реформы в государстве, Янукович отметил, что в 2014 году в Украине должна завершиться реализация программы по строительству перинатальных центров. «Больше половины мы уже построили в Украине, и я надеюсь, что в 2014 году мы эту программу завершим», - сказал он.

Президент также осмотрел помещение и оборудование заведения.

После этого Янукович коротко пообщался с жителями Донецка, собравшимися возле Центра.