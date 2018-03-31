И.Щепотин: рак молочной железы - проблема №1 для женщин Украины

В Украине ежегодно обнаруживают у женщин более 16 тысяч новых случаев рака молочной железы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Национального института рака Игорь Щепотин на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, по показателям заболеваемости и смертности рак молочной железы находится на первом месте.

«Ежегодно рак молочной железы диагностируют около 16,5 тыс. женщин, около 7,5 тыс. умирают от этого заболевания. До 10% женщин умирают на протяжении года после установления диагноза. Около 50% всех больных – женщины детородного и работоспособного возраста. Ежегодно мы фиксируем все больше случаев возникновения этого заболевания у молодых женщин. Поэтому эта проблема для Украины является не только медицинской, но и социальной, поскольку она непосредственно влияет на демографию в стране. Рак молочной железы - проблема № 1 для украинских женщин. Сегодня все чаще диагностируют рак молочной железы у женщин до 30 лет», - отметил Щепотин.

Медик подчеркнул, что рак – излечимая болезнь. «Ранняя диагностика - важное условие для победы над заболеванием. Выявление рака на 1-2-й стадии и дальнейшее лечение обеспечивают более 90% успешного результата. Мы гарантируем сохранение функций и косметических вероятных последствий лечения этой болезни. А уже на 3-4-й стадии прогноз будет хуже, а лечение значительно дороже, существенными будут и косметические последствия. В нашей стране, к сожалению, большой процент запущенных форм рака. И проблема не только в диагностике - для того, чтобы диагностировать, нужно, чтобы женщина обратилась к врачу. Поэтому, чтобы существенно повлиять на статистику, недостаточно улучшения качества лечения – в значительной мере это зависит от профилактики и ранней диагностики», - отметил Щепотин.

Медик рассказал, что рак молочной железы принадлежит к визуальным формам рака, а следовательно, может быть обнаружен самой женщиной. «Женщины до 40 лет должны раз в год посещать маммолога и гинеколога, делать УЗИ молочной железы, женщины старше 40 лет - раз в год делать маммографию», - отметил Щепотин.

Директор Национального института рака также рассказал о мероприятиях в рамках «месячника» борьбы с раком молочной железы, цель которого - привлечь внимание женщин к собственному здоровью.

«В этом году мы привлекаем к этим мероприятиям Мобильную женскую консультацию, которая создана средствами Благотворительного фонда Р.Ахметова «Развитие Украины». Это – передвижной трейлер, оснащенный лучшим оборудованием для диагностики гинекологических заболеваний и заболеваний молочной железы, который может работать в самых отдаленных местах. Когда вопрос создания мобильной консультации обсуждался с Ринатом Ахметовым, было его обязательное условие, что все обследования будут бесплатными. Работу мобильной женской консультации обеспечивают врачи и рентген-лаборанты Национального института рака и специалисты программы «Рак излечим» фонда Р.Ахметова. Дополнительно фонд обеспечивает всех женщин необходимыми расходными материалами, а также отслеживает социальные и психологические аспекты, эффективность работы данного типа комплекса», - сказал специалист.

Щепотин отметил, что мобильная женская консультация - это достаточно нетрадиционный подход для Украины, она является уникальной, аналогов ей нет.

«Спрос на эти услуги у женщин колоссальный. Однако ресурс мобильной консультации ограничен и не может обеспечить всех желающих. Это та мера, которая приносит результаты для женщин, проживающих в отдаленных селах. За полгода в Мобильной консультации было обследовано 2 500 тысяч пациенток. Из них злокачественные новообразования в репродуктивной сфере обнаружены у 100 пациенток (причем практически все случаи - на ранних стадиях), у 350 больных обнаружены доброкачественные опухоли и у 600 - предраковые заболевания, в 1200 обнаружено мастопатии. Эффективность превысила наши ожидания. Меня радует, что в большинстве случаев мы обнаружили предраковые состояния. Все они направлены в Институт рака. Прогнозы у этих женщин очень хорошие», - отметил Щепотин.