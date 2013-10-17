На выходные в Украине снизится температура

На протяжении 19-20 октября в Украине ожидается кратковременное снижение температуры на 2-8°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре со ссылкой на директора УкрГМЦ Николая Кульбиду.

18-19 октября в южной части, восточных и большинстве центральных областей будут неблагоприятные погодные условия: дожди, местами сильные.

18 октября на юге Крыма пройдет очень сильный дождь (в горах с переходом в мокрый снег).

18 октября на юге страны, 19 октября в Украине местами порывы ветра 15-20 м/с, в горах Крыма 25-30 м/с.