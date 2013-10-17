Около 3% украинцев проживают за чертой бедности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции заведующий отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Людмила Черенько.

«2,9% украинцев живут за чертой бедности, это около 20 грн в сутки», - сказала она.

По словам Черенько, по данным первого квартала 2013 года, в Украине проживает 25,6% бедных, что меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Эксперт сообщила, что, согласно данным исследования бедности в 2012 году, центром бедности в стране являются северо-западный и южно-центральный регионы, а более благополучная ситуация - в центре и на востоке.

Черенько отметила, что гендерный фактор показателя бедности работает лишь в старших возрастных группах - 75+. В частности, сверхвысокий риск бедности в возрасте 75+ именно среди женщин. «В этом возрасте в основном женщины преклонных лет остаются одни, а пенсия у них значительно ниже, чем у мужчин», - объяснила Черенько.

По ее словам, в остальных возрастных группах практически нет разницы в показателях между мужчинами и женщинами, поскольку бедность - явление семейное. «Мужчины больше зарабатывают, у них выше пенсии, но бедность определяется на уровне домохозяйств, когда все приносят свои доходы в один котел, и здесь гендерный принцип не работает», - сказала эксперт.

Также, по ее словам, группой риска являются молодые люди, которые начинают создавать семьи и рожать детей.

Как сообщила Черенько, благополучный период у украинцев наступает в 45 лет как для мужчин, так и для женщин. «Это золотой период, который продолжается до 65 лет. Эти 20 лет - это период, когда риски бедности минимальны, когда дети уже сами зарабатывают деньги, а впоследствии еще добавляются пенсионные доходы к доходам от занятости», - сказала она.