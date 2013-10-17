Завтра в Украине погода ухудшится

Завтра, 18 октября, в южной части, восточных и большинстве центральных областей Украины ожидается ухудшение погодных условий: пройдут дожди, местами сильные дожди, в южных районах Крыма очень сильный дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На юге страны возможны порывы ветра 15-20 м/с, днем в горах Крыма до 25 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 11-16°, в Крыму и Приазовье до 19°.

На остальной территории будет облачно с прояснениями; ночью и утром без существенных осадков, местами туман, днем местами небольшой дождь (в Сумской области умеренный). Ветер будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 8-13° тепла, в Карпатах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла.

В Киеве и области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром без существенных осадков, местами туман. Днем местами пройдет небольшой дождь. Температура в Киевской области ночью 5-10°, днем 8-13°. В г. Киеве температура ночью 8-10°, днем 11-13°.