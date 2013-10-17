Почему болят пальцы и суставы на руках

Здоровье рук, особенно кистей и пальцев, – это вопрос огромной важности для любого человека.

Неудобства, связанные с потерей функции обеих рук, вполне сравнимы с полной слепотой или ампутацией ног. Поэтому при возникновении болей в суставах пальцев рук важно понять, что именно происходит.

Вот наиболее частые причины, вызывающие боль в суставах пальцев руки:

Растяжение связок и мышц кисти

Иногда боль в суставах забывают связывать с нагрузкой на кисти, произошедшей накануне.

Постарайтесь вспомнить – не носили ли вы тяжёлые или неудобные предметы, не было ли травм кисти.

Ревматоидный артрит

Очень распространённое заболевание. До сорока процентов всех проблем с мелкими суставами рук связано именно с ревматоидным артритом. Как правило, процесс начинается с тридцати – тридцати пяти лет.

Заболевание неизлечимо – раз возникнув, остаётся до конца жизни. Причины заболевания слабо изучены, конкретный возбудитель не определён.

В сущности, собственная иммунная система решает, что ваши суставы замечены в связях с опасным микроорганизмом, поэтому необходимо разрушить и возбудителя, и сами суставы. Переубедить иммунную систему на текущий момент – невозможно. Суставы воспаляются, отекают. Боль то стихает, то усиливается.

Обычно ревматоидный артрит поражает суставы симметрично, т.е. на обеих руках. Иногда на воспалённых суставах можно нащупать уплотнения – т.н. ревматоидные узелки.

Кроме искривления кисти по типу «лебединой шеи», «бутоньерки» или «руки с лорнетом» существует ещё опасность нарушения функции почек и распространения инфекции. Важно одно – без помощи ревматолога и соответствующих препаратов инвалидность гарантирована.

Остеопороз – уменьшение плотности костей.

При остеопорозе боль возникает не только в суставах кистей. Как правило – болит позвоночник, другие суставы. Словом, везде, где есть нагрузка на кость – есть боль. Диагностировать остеопороз помогает исследование – денситометрия.

Остеоартроз

Развивается у пожилых женщин в связи с гормональным дисбалансом. Пальцы становятся узловатыми, с утолщением посередине (палец напоминает веретено). Формированию веретеновидных пальцев можно помешать, если использовать адекватную заместительную гормональную терапию.

Подагра

Всегда поражает только один сустав, как правило – сустав большого пальца. Заболевание связано с нарушением обмена веществ, из-за которого в суставе накапливаются соли мочевой кислоты (ураты). Боль – адская, приступообразная. Сустав воспаляется, к нему невозможно прикоснуться. В комплексном лечении подагры не последнее место занимает диета – исключается мясо, алкоголь.

Псориатический артрит

Развивается, естественно, на фоне псориаза. Пальцы по форме начинают напоминать сосиски, поражается кожа пальцев. Больше всего страдают суставы возле ногтей.

Инфекционный артрит.

Если в сустав попадает инфекция, то он становится красным, ощутимо горячим. Боль может быть дёргающей. Инфекционный артрит может сопровождаться повышением температуры, слабостью.

При любой боли в суставах желательно проконсультироваться у ревматолога, т.к. ревматологические заболевания - наиболее частая причина таких жалоб.

Если же природа заболевания не ревматологическая, то вам объяснят, к какому специалисту обратиться: травматологу, эндокринологу или хирургу.

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