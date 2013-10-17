Основные симптомы трахеита
Боль за грудиной и в области глотки...
Трахеит, как видно из названия, это воспаление трахеи.
Трахея – это часть дыхательных путей после глотки и до разветвления на бронхи, которые расходятся и ветвятся в лёгких.
Практически никогда трахеит не является самостоятельным заболеванием. Обычно инфекция либо поражает одновременно несколько органов, что часто бывает при вирусных заболеваниях, либо «переползает» с соседнего участка – глотки, бронхов, гортани. Поэтому, как правило, диагноз ставят комбинированный - ринофаринготрахеит, ларинготрахеит, трахеобронхит.
Основные симптомы трахеита:
Кашель, особенно в ночные и утренние часы. Приступы кашля зависят от глубины вдоха, температуры помещения, курения.
Боль за грудиной и в области глотки. Именно так проецируется на поверхность тела трахея.
Обычно боль усиливается после кашля.
Интенсивность боли зависит от глубины вдоха, боль «саднящая». Это позволяет отличить трахеит от боли в сердце. При стенокардии (грудной жабе) боль сдавливающая, при инфаркте – жгучая и не зависит от глубины дыхания напрямую.
Повышенная температура тела – до 38 градусов при вирусной и до 40 при бактериальной инфекции.
Причины трахеита:
Респираторные вирусы, бактерии, а также любые инфекционные заболевания дыхательной системы.
Хронические заболевания носа, околоносовых пазух, гортани, а также хронический бронхит достаточно часто приводят к появлению хронического трахеита.
Трахеит может развиваться как местное проявление аллергических реакций при сезонных аллергиях, астме.
Курение является частой причиной развития трахеита.
Чем хуже фильтр у сигареты, тем сильнее выражены симптомы трахеита у курильщика. Кроме того, трахеит у курильщика формируется хронический, обычно в сочетании с бронхитом (трахеобронхит). Итогом любого хронического воспаления в организме является онкологический процесс.
Экологическая ситуация в регионе.
Если вы живёте в шахтёрском городке или работаете на вредном химическом производстве – трахеит, точнее его симптомы, - это первый звонок для смены места работы или жительства.
Лечение трахеита начинается с борьбы с основным заболеванием:
Антибиотики, если это бактерия, противовирусные препараты, если вирус, антигистаминные, если аллергия и т.д.
Назначаются процедуры для улучшения кровообращения трахеи: горчичники на грудную клетку, ингаляции
Отхаркивающие средства назначаются при затруднённом отхождении мокроты
Как правило, острый трахеит проходит дней за десять, хотя кашель может беспокоить ещё с месяц.
Важно запомнить: диагноз «трахеит» в любой своей формулировке подразумевает отказ от курения.