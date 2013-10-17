Трахеит, как видно из названия, это воспаление трахеи.

Трахея – это часть дыхательных путей после глотки и до разветвления на бронхи, которые расходятся и ветвятся в лёгких.

Практически никогда трахеит не является самостоятельным заболеванием. Обычно инфекция либо поражает одновременно несколько органов, что часто бывает при вирусных заболеваниях, либо «переползает» с соседнего участка – глотки, бронхов, гортани. Поэтому, как правило, диагноз ставят комбинированный - ринофаринготрахеит, ларинготрахеит, трахеобронхит.

Основные симптомы трахеита:

Кашель, особенно в ночные и утренние часы. Приступы кашля зависят от глубины вдоха, температуры помещения, курения.

Боль за грудиной и в области глотки. Именно так проецируется на поверхность тела трахея.

Обычно боль усиливается после кашля.

Интенсивность боли зависит от глубины вдоха, боль «саднящая». Это позволяет отличить трахеит от боли в сердце. При стенокардии (грудной жабе) боль сдавливающая, при инфаркте – жгучая и не зависит от глубины дыхания напрямую.

Повышенная температура тела – до 38 градусов при вирусной и до 40 при бактериальной инфекции.

Причины трахеита:

Респираторные вирусы, бактерии, а также любые инфекционные заболевания дыхательной системы.

Хронические заболевания носа, околоносовых пазух, гортани, а также хронический бронхит достаточно часто приводят к появлению хронического трахеита.

Трахеит может развиваться как местное проявление аллергических реакций при сезонных аллергиях, астме.

Курение является частой причиной развития трахеита.

Чем хуже фильтр у сигареты, тем сильнее выражены симптомы трахеита у курильщика. Кроме того, трахеит у курильщика формируется хронический, обычно в сочетании с бронхитом (трахеобронхит). Итогом любого хронического воспаления в организме является онкологический процесс.

Экологическая ситуация в регионе.

Если вы живёте в шахтёрском городке или работаете на вредном химическом производстве – трахеит, точнее его симптомы, - это первый звонок для смены места работы или жительства.

Лечение трахеита начинается с борьбы с основным заболеванием:

Антибиотики, если это бактерия, противовирусные препараты, если вирус, антигистаминные, если аллергия и т.д.

Назначаются процедуры для улучшения кровообращения трахеи: горчичники на грудную клетку, ингаляции

Отхаркивающие средства назначаются при затруднённом отхождении мокроты

Как правило, острый трахеит проходит дней за десять, хотя кашель может беспокоить ещё с месяц.

Важно запомнить: диагноз «трахеит» в любой своей формулировке подразумевает отказ от курения.

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