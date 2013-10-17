В Китае распространяется вируса гриппа А(H7N9)

МИД в связи с распространением случаев заболевания среди людей вирусом гриппа А(H7N9) на территории Китайской Народной Республики рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить эту страну, консультироваться в медицинских заведениях относительно возможных профилактических мероприятий для предотвращения заражения этой болезнью.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории КНР МИД предлагает обращаться в Посольство Украины в КНР по телефону: +86-157-0168-2902, Генеральное консульство Украины в Шанхае по телефону: +86 13816318830, Генеральное консульство Украины в Гуанчжоу по телефонам: +8613527822509; +8615218845510.

Кроме того, функционирует «горячая линия» МИД Украины: +38044-2381657.