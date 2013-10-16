Численность населения Украины в августе уменьшилась на 3,3 тыс

Численность населения Украины по состоянию на 1 сентября 2013 года составила 45,461 тыс. человек, что на 3,3 тыс. меньше показателя на 1 августа текущего года и на 97,4 тыс. меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Как сообщила Государственная служба статистики Украины, естественное сокращение населения в январе-августе этого года составило 109,9 тыс. человека. Коэффициент естественного прироста составил «минус» 3,6 на тысячу жителей Украины.

По информации Госстата, прирост населения за этот период наблюдался в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Ровенской, Черновицкой областях и в Крыму. В остальных областях - сокращение количества жителей.

По состоянию на 1 сентября численность городского населения составляла 31,057 млн человек, сельского — 14,224 млн человек.

Как сообщал УНИАН, численность населения в Украине по состоянию на 1 августа составляла 45 млн 464 тыс. 917 человек. По сравнению с данными на 1 июля, количество жителей Украины сократилось на 4 тыс. 895 человек.

По мнению аналитиков международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг», численность населения Украины к 2016 году может сократиться до 44 млн человек.