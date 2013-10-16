Янукович поручил вывезти из сел ядохимикаты

Президент Украины Виктор Янукович поручил Министерству промышленной политики обеспечить вывоз ядохимикатов из сельской местности на безопасные территории для последующей переработки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Совета регионов сегодня в Борисполе Киевской области.

«Их нужно вывозить на безопасные территории. И далее, если у нас есть технологии перерабатывать их в Украине, надо их перерабатывать. Поставить такое задание надо Минпромполитики», - сказал Янукович.