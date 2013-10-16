Молодежный веб-ресурс расскажет о ВИЧ/СПИДе

Сегодня Фонд Елены Пинчук «АНТИСПИД» запустил интернет-платформу Safe Connection (www.safeconnection.org) – информационный и коммуникационный ресурс, которому нет аналогов в Украине.

Как сообщили УНИАН в Фонде Елены Пинчук «АНТИСПИД», ресурс насыщен информацией о здоровом образе жизни, безопасном сексе, профилактике ВИЧ/СПИДа, а также дает возможность обсуждать эти важные для молодежи темы со сверстниками, экспертами и знаменитостями.

29 октября в 17.00 состоится первый сеанс такого общения: на вопросы посетителей платформы будет отвечать лидер группы The Maneken Евгений Филатов.

Две возможности, которые дает новая платформа, будут особенно важны для молодой аудитории: возможность анонимно получать ответы на вопросы, связанные со здоровым образом жизни и безопасным сексом, и возможность бесплатно получать средства защиты от ВИЧ/СПИДа.

Все посетители платформы Safe Connection могут анонимно общаться в чате с врачами и психологами горячей линии по вопросам ВИЧ/СПИДа (0 800 500 451), а также анонимно обсуждать самые откровенные темы в форуме – как с экспертами, так и напрямую с другими пользователями. Кроме того, любой вопрос о безопасном сексе и здоровом образе жизни можно обсудить в чате с украинскими селебритиз, которые будут частыми гостями на Safe Connection.

Проект работает в удобных для молодежи форматах: в Facebook, ВКонтакте и, при необходимости, может быть загружен в телефон в виде приложения Safe Book, разработанного для упорядочивания своих контактов и личных связей.

Каждый, кто зарегистрируется на странице Safe Connection, может получить бесплатные презервативы. Каждая минута на сайте, каждое проявление активности будет учтено специальным счетчиком. Достаточно накопить 100 презервативов – и они будут отправлены их счастливому обладателю в любую точку Украины.